Доходи від російських активів
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що річний пакет у розмірі 3 млрд євро – це "Майже ніщо" у порівнянні до потреб України. Про це він повідомив журналістам під час зустрічі міністрів юстиції країн G7 у Венеції.
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Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, 3 мільярди євро — це насправді майже ніщо — нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну.
Попри це він вважає, що план щодо використання прибутків від заморожених російських активів у Європі для закупівлі зброї для України – це хороший перший крок.
Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни,
– сказав він.