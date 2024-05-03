Повної конфіскації російських активів не буде: G7 шукає інші варіанти для України

Країни G7 більше не розглядають конфіскацію російських активів на користь України. Відповідно тепер "Велика сімка" шукає менш радикальні варіанти.

Що пропонують у G7

У G7 повідомили, що їх лідери нині шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів. Натомість повна конфіскація російських грошей не на порядку денному.

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Ще у лютому Бельгія запропонувала використати як забезпечення під залучення боргового фінансування для України, 190 мільярдів євро, які зберігаються у депозитарії Euroclear. Проте цю ідею не підтримали через низку ризиків.

Натомість у квітні 2024 року США запропонували залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів. Це б дозволило залучити до 50 мільярдів доларів для України без ризиків.

Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи,

– пояснив один з чиновників Німеччини.

Основною проблемою європейського плану є те, що Україні потрібні гроші зараз. До того ж, якщо війна незабаром закінчиться, то виникне проблема – що робити з коштами.

Гроші, отримані під заставу очікуваних десятилітніх прибутків, повинні підкріплюватися державними гарантіями.

Україна активно закликає конфіскувати російські активи на свою користь. Проте лідери деяких європейських країн виступають проти цього, посилаючись на "безпідставність" такого рішення.