Чи злетить гривня на тлі війни в Ірані: економіст дав чітку відповідь

Загострення конфлікту на Близькому Сході впливає на світові ринки, зокрема на ціну нафти. Однак експерти фіксують вплив також на валютні ринки, що може змінити позицію гривні.

Що відомо про вплив конфлікту Близького Сходу на Україну?

Про те, що буде з курсом гривні, в етері 24 Каналу розповів Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ.

Дивіться також Рекорд за рекордом: 5 березня долар встановив нову історичну позначку ціни в Україні

Експерт зазначив, що міжнародна ситуація має прямий вплив на Україну. Зокрема йдеться про такі аспекти:

енергетичний;

фінансовий;

політичний.

Щодо енергетики – дорожчає пальне у світі, зокрема в Україні, і як наслідок – будуть більші витрати для бізнесу. Частково енергетичне питання пов'язане з фінансами та економікою, що аналогічно можна простежити на прикладі Україні. Адже обстріли енергосистеми відповідно вплинули на економіку.

Щодо політичної сфери впливу. Тут варто розуміти, що певний час увага світу буде закцентована на конфлікті Близького Сходу. Однак експерт каже, що країна має домовленості щодо підтримки на поточний рік. А для Європи питання війни в Україні залишається ключовим.

Водночас Фурман зазначив, що 2026 і 2027 роки мають пройти без особливих питань щодо підтримки партнерів. Однак Україні варто реалізувати головну умову, за якої фінансова допомога буде можлива – це реформи.

Яким є фінансовий вплив на Україну внаслідок загострення на Близькому Сході?

Якщо аналізувати, як новий конфлікт вплинув на валюту, то перше, що бачимо: долар посилив позиції, хоч і не суттєво.

Тенденція 2025 року показувала інші результати, тоді, наприклад, євро було сильнішим, а долар навпаки слабшав відносно інших валют.

Нині ж через загострення на Близькому Сході ситуація змінилася і долар повертає свої позиції.

Щодо гривні – в останні дні вона значно не послабилася. Експерт каже, що в умовах політики керованої гнучкості Україна має ризики, коли курс може несуттєво послаблюватись, або навпаки посилюватись. Однак нині змін немає.

Фурман пояснює, що люди не почали масово бігти в обмінники й купують валюту в тих самих обсягах, що й раніше.

Гривня в космос не полетить. У нас багато золотовалютних резервів,

– зазначив представник НБУ.

Також він пояснив, що запаси золота є так званою фінансовою подушкою країни і за потреби забезпечить економічну й курсову стабільність.

Зокрема в коментарі РБК-Україна заступник голови НБУ Володимир Лепушинський розповів, що Нацбанк стежить за ситуацією та оцінює можливі наслідки.

Також враховуючи стійкість ситуації на валютному ринку, наразі немає потреби у вживанні додаткових заходів,

– зазначив Лепушинський.

На його думку, основний ризик – підвищення цін на нафту. Адже ситуація вже призвела до обмежень в Ормузькій протоці, тому світова вартість нафти й газу зросли.

Що відомо про валютний ринок і як на нього впливає конфлікт На Близькому Сході?