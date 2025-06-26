"Не пов’язано з Ізраїлем": судна в Ормузькій протоці передають сигнали, щоб уникнути атак

Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном залишається нестійким, тому морська загроза зберігається. Через це судна передають незвичайні повідомлення, щоб запобігти нападам.

Що відомо про ситуацію в Ормузькій протоці

Судна поблизу Ормузької протоки транслюють незвичайні повідомлення щодо національності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також В Європі не вірять заяві Трампа про знищення ядерної програми Ірану, – The Financial Times

За даними аналізу морських ризиків Windward та відстеження суден, такі сигнали використовуються з початку конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Президент США Дональд Трамп домовився про припинення вогню після 12 днів конфлікту, але морська загроза залишається підвищеною.

Серед судновласників існує думка, що через складний характер судноплавства важко знати або чітко встановити ланцюжок власності до країн, які можуть перебувати під більшою загрозою в судноплавстві, а саме до Великої Британії, США та Ізраїлю,

– сказав Амі Даніель, головний виконавчий директор Windward.

Так з 12 по 24 червня 55 суден передали 101 нетипове повідомлення через Мексиканську затоку та Червоне море, включаючи "належить Китаю" та "російська нафта", сподіваючись запобігти атакам, оскільки ці країни менш схильні до нападів, ніж західні судна.

24 червня, наступного дня після припинення вогню, комерційний морський рух зріс на 30%. Приблизно п'ята частина світового споживання палива та нафти переміщується через Ормузьку протоку.

Незвичайні повідомлення від суден

Контейнеровозе під прапором Панами, що прямував до Пакистану, транслював "PKKHI all Chinese" під час перетину Ормузької протоки, згідно з даними LSEG. А супертанкер під прапором Китаю під час перетину Ормузької протоки транслював напис "Китайський корабель".

Перевозячи сиру нафту з Саудівської Аравії до Китаю, сигнал змінився на "CN NBG" – китайський порт Нінбо-Чжоушань – після того, як судно залишило протоку. А контейнеровоз під прапором Сінгапуру сигналізував "Vsl no link Israel" (судно не пов’язане з Ізраїлем) під час ходу Червоним морем.

JMIC також попередила про електронні перешкоди в регіоні, що впливають на Глобальну навігаційну супутникову систему (ГНСС). Заглушення ГНСС можуть призвести до збиття суден з курсу, збільшуючи ризик зіткнення з іншими суднами або перешкодами.