Что известно о ситуации в Ормузском проливе

Суда вблизи Ормузского пролива транслируют необычные сообщения о национальности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По данным анализа морских рисков Windward и отслеживания судов, такие сигналы используются с начала конфликта между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня после 12 дней конфликта, но морская угроза остается повышенной.

Среди судовладельцев существует мнение, что из-за сложного характера судоходства трудно знать или четко установить цепочку собственности в страны, которые могут находиться под большей угрозой в судоходстве, а именно в Великобританию, США и Израиль,

– сказал Ами Даниэль, главный исполнительный директор Windward.

Так с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичное сообщение через Мексиканский залив и Красное море, включая "принадлежит Китаю" и "российская нефть", надеясь предотвратить атаки, поскольку эти страны менее подвержены нападениям, чем западные суда.

24 июня, на следующий день после прекращения огня, коммерческое морское движение выросло на 30%. Примерно пятая часть мирового потребления топлива и нефти перемещается через Ормузский пролив.

Необычные сообщения от судов

Контейнеровоз под флагом Панамы, направлявшийся в Пакистан, транслировал "PKKHI all Chinese" во время пересечения Ормузского пролива, согласно данным LSEG. А супертанкер под флагом Китая во время пересечения Ормузского пролива транслировал надпись "Китайский корабль".

Перевозя сырую нефть из Саудовской Аравии в Китай, сигнал изменился на "CN NBG" – китайский порт Нинбо-Чжоушань – после того, как судно покинуло пролив. А контейнеровоз под флагом Сингапура сигнализировал "Vsl no link Israel" (судно не связано с Израилем) во время хода Красным морем.

JMIC также предупредила об электронных помехах в регионе, влияющих на Глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС). Заглушение ГНСС могут привести к сбиванию судов с курса, увеличивая риск столкновения с другими судами или препятствиями.