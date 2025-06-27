Разведки европейских стран свидетельствуют о том, что запасы Ирана высокообогащенного урана остались в основном неповрежденными после ударов США. Об этом The Financial Times сообщили два чиновника, передает 24 Канал.

Смотрите также Журналисты указали на странные детали в обращении Али Хаменеи

Иран не потерял возможность создать ядерное оружие

408 килограммов урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для создания оружия, на момент атаки 22 июня не хранились в Фордо – одном из двух основных объектов обогащения. Этот запас был распределен по разным другим местам.

Такие выводы европейских разведчиков ставят под сомнение заявление президента США Дональда Трампа, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

Справка: СМИ обнародовали спутниковые снимки Фордо за несколько дней до атаки. Там было замечено большое количество транспорта. Предполагается, что именно им иранцы могли вывезти уран с объекта. Дональд Трамп тем временем настаивает, что из Фордо ничего не вывезли. Грузовики на снимках принадлежали бетонщикам, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт.

По словам источников, правительства ЕС до сих пор ожидают полного отчета разведки относительно масштаба повреждений объекта Фордо, расположенного глубоко под горой возле священного города Кум. Один из предыдущих отчетов заявлял о "значительных повреждениях, но не полном разрушении конструкций".

Эксперты предупреждают, что если Иран сохранил запасы обогащенного урана и разместил современные центрифуги на скрытых объектах, он все еще может иметь потенциал для производства расщепляемых материалов, необходимых для создания оружия.

Обратите внимание! Общий запас обогащенного урана в Иране составлял более 8400 килограммов, но большая часть была обогащена до низкого уровня.