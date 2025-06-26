Лидер Ирана заявил, что ядерные объекты остаются невредимыми, передает 24 Канал.

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Хаменеи идет по пути Насраллы

Самое влиятельное лицо в Иране, по сообщениям, оставила свою привычную резиденцию в центре Тегерана и сейчас скрывается в защищенном бункере, откуда отправляет видеосообщения в государственные СМИ.

Несмотря на неизвестное местонахождение, фон в сегодняшнем обращении аятоллы Али Хаменея напоминал его предыдущее выступление – с флагом Исламской Республики Иран и фотографией ее основателя Рухоллы Хомейни.

Согласно анализу BBC Monitoring, Хаменей выглядел уставшим в видео и говорил медленно, хотя из этого нельзя делать окончательных выводов. В видео были несколько монтажных склеек, но проблема с эхом звука, которая была в предыдущей записи, уже устранена.

Существуют предположения, что он может последовать примеру покойного лидера "Хезболлы" Хассана Насраллы, которого ликвидировал Израиль, и в дальнейшем выступать только в заранее записанных обращениях.

Последний раз он появлялся на государственном телевидении 18 июня – также в записанном заранее обращении, в котором отверг призыв президента США Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана.

Его не видели на публике со времени удара Израиля по Ирану 13 июня, после которого также было показано заранее записанное видеообращение. Последние публичные снимки с Хаменеем датируются 11 июня – во время встречи с членами иранского парламента.