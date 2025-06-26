Позже в медиа также распространялись спутниковые снимки с большим количеством транспорта возле ядерного объекта. Предполагалось, что именно им могли вывезти обогащенный уран перед атакой, передает 24 Канал.

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Ничего не вывезли

В собственной соцсети Truth Social Трамп отметил, что иранцы ничего не успели вывезти Фордо. Также он прокомментировал спутниковые снимки с транспортом возле ядерного объекта за несколько дней до удара по нему.

Легковые автомобили и небольшие грузовики на месте принадлежали бетонщикам, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт. С объекта ничего не вывезли. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а еще было бы очень трудно передвигать,

– объяснил президент США.

Напомним, что ранее Трамп раскритиковал CNN и The New York Times за их сообщения о том, что в результате военных ударов США по трем иранским ядерным объектам не было уничтожено основных компонентов ядерной программы страны.

Что говорят в МАГАТЭ

Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что центрифуги на ядерном объекте Фордо в Иране "больше не работают" после ударов США.

Гросси сказал, что его команда смогла сделать выводы на основе спутниковых снимков о последствиях бомбардировки.

Учитывая мощность этих бомб и технические характеристики центрифуг, мы знаем, что они больше не работают – просто из-за вибрации, которая наносит значительный физический ущерб,

– объяснил он.

По его словам, удар был нанесен по залу обогащения урана.