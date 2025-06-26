Пізніше у медіа також поширювалися супутникові знімки з великою кількістю транспорту біля ядерного об'єкту. Припускалося, що саме ним могли вивезти збагачений уран перед атакою, передає 24 Канал.

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Нічого не вивезли

У власній соцмережі Truth Social Трамп наголосив, що іранці нічого не встигли вивезти Фордо. Також він прокоментував супутникові знімки з транспортом біля ядерного об'єкту за кілька днів до удару по ньому.

Легкові автомобілі та невеликі вантажівки на місці належали бетонщикам, які намагалися закрити верхню частину шахт. З об'єкта нічого не вивезли. Це зайняло б надто багато часу, було б надто небезпечно, а ще було б дуже важко пересувати,

– пояснив президент США.

Нагадаємо, що раніше Трамп розкритикував CNN та The New York Times за їх повідомлення про те, що внаслідок військових ударів США по трьох іранських ядерних об'єктах не було знищено основних компонентів ядерної програми країни.

Що кажуть у МАГАТЕ

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що центрифуги на ядерному об'єкті Фордо в Ірані "більше не працюють" після ударів США.

Гроссі сказав, що його команда змогла зробити висновки на основі супутникових знімків про наслідки бомбардування.

З огляду на потужність цих бомб і технічні характеристики центрифуг, ми знаємо, що вони більше не працюють – просто через вібрацію, яка завдає значної фізичної шкоди,

– пояснив він.

За його словами, удар було завдано по залу збагачення урану.