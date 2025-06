Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Що сказав Гегсет з приводу американських ЗМІ

Піт Гегсет поставив під сумнів версії американських ЗМІ, які применшують масштаб наслідків атаки США по ядерних об'єктах Ірану. Міністр процитував ізраїльські та американські джерела, які, за його словами, підтверджують значні руйнування на іранських майданчиках.

Знищений, переможений, стертий – оберіть слово,

– заявив Гегсет.

Під час пресконференції міністр неодноразово називав публікації таких видань, як The New York Times, The Washington Post, CNN та MSNBC, "фейковими новинами".

Він також звинуватив медіа у систематичній упередженості проти себе, Дональда Трампа та всієї адміністрації.

За словами Гегсета, жодне з джерел, на які він посилався, не було згадане у провідних американських ЗМІ, що, на його думку, є свідченням "вибірковості та спотворення фактів".

Глава Пентагону також сказав, що преса повинна "знайти час", щоб більше висвітлювати роботу Трампа з НАТО, де домовилися про 5% військових витрат на оборону.

Окрім того, Піт Гегсет заявив, що низка ЗМІ "полює на скандали" та "намагаються знайти свою частку" в інформаційному полі.

Що призвело до критики ЗМІ з боку Білого дому

Видання CNN та The New York Times повідомили, що удари США по іранських об'єктах не призвели до повного знищення ядерної програми Тегерана.

У відповідь президент Дональд Трамп розкритикував ці ЗМІ за поширення інформації про начебто неефективність операції. Американський лідер назвав удари по Ірану однією з найуспішніших військових операцій в історії та заявив, що ядерні об'єкти було повністю знищено.