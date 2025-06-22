США вперше використали масивні проникаючі снаряди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Піта Гегсета.

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Гегсет розповів деталі ударів США по Ірану

Голова Пентагону заявив, що США "знищили іранську ядерну програму" у результаті операції "Опівнічний молот". Це було перше бойове використання масивних проникаючих боєприпасів. США задіяли для ударів по Ірану 7 бомбардувальників B-2, які скинули 14 протибункерних бомб.

Президент Трамп довгий час говорив – понад 10 років, що в Ірану не повинно бути ядерної програми. І завдяки курсу на мир та силу, нарешті, цій програмі покладено кінець,

– заявив Гегсет.

Він додав, що про нібито мріяло багато президентів, і лише Трамп зміг це здійснити. Міністр також уточнив, що операція не була спрямована проти іранських військ чи людей. Політика стримування США, за його словами, повернулася і "коли Америка говорить, світ повинен слухати".

Голова Пентагону також зазначив, що таку операцію не зможе більше провести жодна країна в світі.

Він застеріг Іран від відповіді, інакше дії США будуть ще жорсткішими.