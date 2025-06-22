США впервые использовали массивные проникающие снаряды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Пита Гегсета.

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Гегсет рассказал детали ударов США по Ирану

Глава Пентагона заявил, что США "уничтожили иранскую ядерную программу" в результате операции "Полуночный молот". Это было первое боевое использование массивных проникающих боеприпасов. США задействовали для ударов по Ирану 7 бомбардировщиков B-2, которые сбросили 14 противобункерных бомб.

Президент Трамп долгое время говорил – более 10 лет, что у Ирана не должно быть ядерной программы. И благодаря курсу на мир и силу, наконец, этой программе положен конец,

– заявил Хегсет.

Он добавил, что о якобы мечтали многие президенты, и только Трамп смог это осуществить. Министр также уточнил, что операция не была направлена против иранских войск или людей. Политика сдерживания США, по его словам, вернулась и "когда Америка говорит, мир должен слушать".

Глава Пентагона также отметил, что такую операцию не сможет больше провести ни одна страна в мире.

Он предостерег Иран от ответа, иначе действия США будут еще более жесткими.