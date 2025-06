Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

К теме "Ядерные амбиции Ирана были уничтожены": Гегсет рассказал об операции "Полуночный молот"

Что сказал Гегсет по поводу американских СМИ

Пит Гегсет поставил под сомнение версии американских СМИ, которые преуменьшают масштаб последствий атаки США по ядерным объектам Ирана. Министр процитировал израильские и американские источники, которые, по его словам, подтверждают значительные разрушения на иранских площадках.

Уничтожен, побежден, стерт – выберите слово,

– заявил Гегсет.

Во время пресс-конференции министр неоднократно называл публикации таких изданий, как The New York Times, The Washington Post, CNN и MSNBC, "фейковыми новостями".

Он также обвинил медиа в систематической предвзятости против себя, Дональда Трампа и всей администрации.

По словам Гегсета, ни один из источников, на которые он ссылался, не был упомянут в ведущих американских СМИ, что, по его мнению, является свидетельством "избирательности и искажения фактов".

Глава Пентагона также сказал, что пресса должна "найти время", чтобы больше освещать работу Трампа с НАТО, где договорились о 5% военных расходов на оборону.

Кроме того, Пит Гегсет заявил, что ряд СМИ "охотится на скандалы" и "пытаются найти свою долю" в информационном поле.

Что привело к критике СМИ со стороны Белого дома

Издание CNN и The New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не привели к полному уничтожению ядерной программы Тегерана.

В ответ президент Дональд Трамп раскритиковал эти СМИ за распространение информации о якобы неэффективности операции. Американский лидер назвал удары по Ирану одной из самых успешных военных операций в истории и заявил, что ядерные объекты были полностью уничтожены.