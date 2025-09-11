Законопроєкт ухвалили у розмірі 892,6 мільярда доларів. Він посилить військову готовність та підвищить зарплати американським військовослужбовцям, а ще надасть допомогу України.

За документ проголосував 231 голос, а попри опозицію республіканців до надання військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення коштів і для України, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Читайте також США чекають на Європу: економіст розповів про санкційну політику Заходу

Зверніть увагу! У проєкті, схваленому Комітетом із питань збройних сил Сенату США у липні, на допомогу Україні передбачалося 500 млн доларів.