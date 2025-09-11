Законопроект приняли в размере 892,6 миллиарда долларов. Он усилит военную готовность и повысит зарплаты американским военнослужащим.

За документ проголосовал 231 голос, а несмотря на оппозицию республиканцев к предоставлению военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение средств и для Украины.

Обратите внимание! В проекте, одобренном Комитетом по вопросам вооруженных сил Сената США в июле, на помощь Украине предусматривалось 500 млн долларов.