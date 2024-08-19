Нардепи просять суд поновити їм спеціальні пенсії: про які виплати йдеться

Конституційний Суд планує розглянути повернення спеціальних пенсій. Народні депутати України прагнуть відновити для себе ці виплати, тож звернулися з відповідним проханням до суду.

Чому нардепи просять повернути більшу пенсію

Нардепи просять повернути спеціальні пенсії для депутатів, які працювали у Верховній Раді в період з 1990 року до 1 жовтня 2017 року.

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Звернення підписали 56 народних депутатів, серед яких і Юрій Бойко, колишній член нині забороненої "Опозиційної платформи – за життя".

Цікаво! У 2017 році Бойко підтримав рішення про скасування спецпенсій. Депутати пояснюють своє прохання турботою про колег з попередніх скликань.

Якщо Конституційний Суд задовольнить це прохання і визнає Закон таким, що не відповідає Конституції, депутати почнуть отримувати максимально дозволену пенсію. У 2024 році ця сума складе 23,6 тисячі гривень на місяць.

За попередніми розрахунками, такі пенсії коштуватимуть державному бюджету 79,2 мільйона гривень на рік.

Зауважте! Станом на 1 січня 2024 року середня пенсія народних депутатів складає 17,9 тисячі гривень, що більш ніж утричі перевищує середню пенсію решти українців, яка становить 5,8 тисячі гривень.