Почему нардепы просят вернуть большую пенсию

Нардепы просят вернуть специальные пенсии для депутатов, которые работали в Верховной Раде в период с 1990 года до 1 октября 2017 года.

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Обращение подписали 56 народных депутатов, среди которых и Юрий Бойко, бывший член ныне запрещенной "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Интересно! В 2017 году Бойко поддержал решение об отмене спецпенсий. Депутаты объясняют свою просьбу заботой о коллегах из предыдущих созывов.

Если Конституционный Суд удовлетворит эту просьбу и признает закон таким, не соответствующим Конституции, депутаты начнут получать максимально разрешенную пенсию. В 2024 году эта сумма составит 23,6 тысячи гривен в месяц.

По предварительным расчетам, такие пенсии будут стоить государственному бюджету 79,2 миллиона гривен в год.

Заметьте! По состоянию на 1 января 2024 года средняя пенсия народных депутатов составляет 17,9 тысячи гривен, что более чем втрое превышает среднюю пенсию остальных украинцев, которая составляет 5,8 тысячи гривен.