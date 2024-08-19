Як зміниться ця виплата по інвалідності

У вересні не відбуватиметься зміна розміру виплат по інвалідності. Формули розрахунків та мінімуми залишатимуться сталими.

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Як і раніше, люди з інвалідністю II групи можуть отримати виплату, яка рівна 90% від пенсії за віком. Встановлений мінімум, при цьому, різний. Усе залежить від того, чи працює особа:

якщо людина з II групою інвалідності продовжує працювати її виплати мають складати щонайменше – 2 093 гривні;

не працює – 2 520 гривень.

Виключенням є випадки, коли особа отримала інвалідність внаслідок:

участі у військових діях;

аварії на ЧАЕС.

Якщо інвалідність особи настала з цих причин, її виплати розраховуються за іншими формулами.

Зверніть увагу! У деяких випадках, призначена група може змінюватись під час повторної експертизи. Тоді виплата коригується, зважаючи на внесені зміни.