Чи зараховується навчання до страхового стажу

Періоди навчання можуть бути враховані в стажі роботи за умови, що записи в трудовій книжці про зарахування та відрахування містять реквізити відповідних наказів або документів про освіту, зокрема номер та дата видачі цих документів.

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Періоди навчання підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на основі архівних даних, які містять відомості про відповідні періоди навчання.

Зауважте! Для підтвердження періоду навчання за денною формою навчання необхідно надати довідки, що підтверджують тривалість навчання в відповідному навчальному закладі.

Зокрема, періоди навчання за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, а також в училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі до 1 січня 2004 року також враховуються у стаж роботи.

Зауважте! Українці мають можливість "докупити" страховий стаж при необхідності. Для зарахування одного повного місяця страхового стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок, який становить 1 760 гривень. Таким чином, один рік страхового стажу у 2024 році обійдеться в 21 480 гривень.