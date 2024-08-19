Чи зараховується навчання до страхового стажу
Періоди навчання можуть бути враховані в стажі роботи за умови, що записи в трудовій книжці про зарахування та відрахування містять реквізити відповідних наказів або документів про освіту, зокрема номер та дата видачі цих документів.
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Періоди навчання підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на основі архівних даних, які містять відомості про відповідні періоди навчання.
Зокрема, періоди навчання за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, а також в училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі до 1 січня 2004 року також враховуються у стаж роботи.