Який розмір мінімальної та максимальної пенсії

Зараз розмір мінімуму для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривню. Відповідно, максимальна пенсія сягає – 23 610 гривень.

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А от мінімальна пенсія стала більше ніж 2 361 гривня з 1 березня 2024 року. Внаслідок підвищення, мінімуми тепер такі: