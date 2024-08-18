Какой размер минимальной и максимальной пенсии

Сейчас размер минимума для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривну. Соответственно, максимальная пенсия достигает – 23 610 гривен.

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А вот минимальная пенсия стала больше чем 2 361 гривна с 1 марта 2024 года. Вследствие повышения, минимумы теперь такие: