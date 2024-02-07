Тютюновий барон: режим Лукашенка заробляє на контрабанді до Великої Британії

В обхід санкціям, режим Лукашенка продовжує заробляти на контрабанді тютюну до Великої Британії. Нині Білорусь є основним постачальником нелегальної продукції до країни.

Білорусь постачає нелегальний тютюн Великій Британії

Уряд Британії повідомив, що з липня 2022 року по червень 2023 року з Білорусі було імпортовано тютюну та напоїв на суму понад 202 мільйони доларів. Це близько 96% від поставок країни до Британії.

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Натомість у Міністерстві підприємництва і торгівлі та Управління національної статистики Великої Британії, відмовилися відповідати на питання про те, яка частина із ввезеного тютюну є нелегальною.

Білорусь є лідером з контрабанди тютюну

Велика Британія щороку втрачає близько 3,5 мільярда доларів через несплату податків у зв'язку із контрабандою.

Для Лукашенка та його оточення активно допомагають власники компанії "Табак-інвест" Павло Топузідіс і Віктор Петрович. Це одні із найбагатших людей Білорусі та водночас підприємці, які перебувають під санкціями США з 5 грудня 2023 року.

До 2017 року це підприємство було єдиним виробником тютюну в країні і виробляло близько 30% обсягу продукції.

Митниця Литви у 2021 році заявило, що десь 80% із 328 мільйонів контрабандних сигарет, які вдалося вилучити на кордоні, мають білоруське походження. Також існує думка, що близько 10% нелегального тютюну, що надходить до Великої Британії є продукцією Білорусі.