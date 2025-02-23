На окупованих територіях України корисних копалин на 350 мільярдів доларів, – Свириденко

На тимчасово окупованих територіях є корисні копалини на понад 350 мільярдів доларів. Інші дані наразі перевіряються.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко на форумі "Україна. Рік 2025".

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Скільки копалин на окупованих територіях

Свириденко повідомила, що на тимчасово окупованих територіях, які нині перебувають під контролем ворога, є корисних копалин на близько 350 мільярдів доларів. Інші дані ще уточнюються, адже деякі геологічні документи дуже старі. За її словами, деякі з них датовані 1946 чи 1960 роком.

Це ресурси, якими зараз володіє агресор. Той же титан використовується для авіаційної оборонної й медичної галузей і буде використовуватися проти нас у цій боротьбі,

– повідомила Свириденко.

Вона додала, що нині потрібно проводити геологічні дослідження, аби перевірити, які запаси дійсно є на території України. Оскільки, за словами Свириденко, на цю мить точної цифри щодо копалин немає, то й на загал детальну інформацію не виносять.

Крім того, міністерка наголосила, що задача України – це не лише експорт, а й залучення інвестицій у переробну промисловість.