Казахстан перекриває потік росіян за бензином: на кордоні розгорнули десятки блокпостів

Казахстан посилив контроль на кордоні з Росією через різке зростання спроб нелегального вивезення пального. Причиною стала паливна криза у країні-агресорці, яка змушує росіян шукати дешевший бензин за межами своєї держави.

Казахстан посилив контроль через спроби масового вивезення пального

Казахстан розгорнув масштабну операцію на кордоні з Росією, щоб зупинити нелегальне вивезення бензину. За інформацією InBusiness.kz, у прикордонних районах встановили 59 цілодобових поліцейських постів, де ретельно перевіряють транспорт, що залишає територію країни.

Посилення контролю стало реакцією на різке зростання кількості автомобілів із Росії, водії яких намагаються скористатися нижчими цінами на пальне в Казахстані.

За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, лише з початку липня правоохоронці виявили понад 250 випадків незаконного встановлення додаткових паливних баків. Усі порушники були притягнуті до адміністративної відповідальності, а незаконне обладнання конфіскували та демонтували.

Крім того, казахстанська влада вже запровадила обмеження на перетин кордону приватними автомобілями. Тепер транспортні засоби можуть в'їжджати до країни та виїжджати з неї не частіше одного разу на добу, щоб мінімізувати ризик масового вивезення пального.

Чому росіяни їдуть за бензином до Казахстану

Причиною ситуації стала суттєва різниця у вартості бензину. У Казахстані літр пального коштує в перерахунку 45–55 російських рублів, тоді як у Росії середня ціна вже перевищує 100 рублів за літр, а в окремих регіонах наближається до 120 рублів.

Через це мешканці прикордонних російських областей, зокрема Оренбурзької, Астраханської та Омської, дедалі частіше вирушають до Казахстану, щоб заправити автомобілі дешевшим пальним. Такий попит створює додаткове навантаження на казахстанський ринок і змушує владу країни вживати жорсткіших заходів контролю.

Однією з головних причин дефіциту пального в Росії стали перебої в роботі нафтопереробної галузі після атак українських безпілотників на стратегічні НПЗ. Зокрема, суттєвий вплив на ринок мав удар по Омському нафтопереробному заводу, який є одним із найбільших у країні. Через скорочення внутрішнього виробництва та стабільно високий попит російські споживачі дедалі активніше шукають можливість придбати пальне за нижчими цінами в сусідніх державах.

За оцінками експертів, доки дефіцит нафтопродуктів у Росії зберігатиметься, тиск на паливні ринки сусідніх країн лише посилюватиметься. Саме тому Казахстан продовжує цілодобове патрулювання кордону та посилює боротьбу з так званим "бензиновим туризмом", намагаючись захистити власний внутрішній ринок від дефіциту.

Нагадаємо, закупівлі пального з Білорусі до Росії б'ють історичний рекорд. Так Кремль намагається покрити дефіцит на внутрішньому ринку.