Казахстан усилил контроль из-за попыток массового вывоза топлива

Казахстан развернул масштабную операцию на границе с Россией, чтобы пресечь незаконный вывоз бензина. По информации InBusiness.kz, в приграничных районах установлены 59 круглосуточных полицейских постов, где тщательно проверяют транспорт, покидающий территорию страны.

Усиление контроля стало реакцией на резкий рост количества автомобилей из России, водители которых пытаются воспользоваться более низкими ценами на топливо в Казахстане.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, только с начала июля правоохранители выявили более 250 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков. Все нарушители были привлечены к административной ответственности, а незаконное оборудование конфисковано и демонтировано.

Кроме того, казахстанские власти уже ввели ограничения на пересечение границы частными автомобилями. Теперь транспортные средства могут въезжать в страну и выезжать из нее не чаще одного раза в сутки, чтобы минимизировать риск массового вывоза топлива.

Почему россияне едут за бензином в Казахстан

Причиной такой ситуации стала существенная разница в стоимости бензина. В Казахстане литр топлива стоит в пересчете 45–55 российских рублей, тогда как в России средняя цена уже превышает 100 рублей за литр, а в отдельных регионах приближается к 120 рублям.

Из-за этого жители приграничных российских областей, в частности Оренбургской, Астраханской и Омской, все чаще отправляются в Казахстан, чтобы заправить автомобили более дешевым топливом. Такой спрос создает дополнительную нагрузку на казахстанский рынок и вынуждает власти страны принимать более жесткие меры контроля.

Одной из главных причин дефицита топлива в России стали перебои в работе нефтеперерабатывающей отрасли после атак украинских беспилотников на стратегические НПЗ. В частности, существенное влияние на рынок оказал удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который является одним из крупнейших в стране. Из-за сокращения внутреннего производства и стабильно высокого спроса российские потребители все активнее ищут возможность приобрести топливо по более низким ценам в соседних странах.

По оценкам экспертов, пока дефицит нефтепродуктов в России будет сохраняться, давление на топливные рынки соседних стран будет только усиливаться. Именно поэтому Казахстан продолжает круглосуточное патрулирование границы и усиливает борьбу с так называемым "бензиновым туризмом", пытаясь защитить собственный внутренний рынок от дефицита.

Напомним, закупки топлива из Беларуси в Россию бьют исторический рекорд. Так Кремль пытается покрыть дефицит на внутреннем рынке.