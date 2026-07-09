Казахстан усилил контроль в связи с незаконным вывозом топлива

Казахстан ввел новые правила пересечения границы с Россией, чтобы противодействовать незаконному вывозу топлива. Отныне как грузовые, так и легковые автомобили могут въезжать в страну и выезжать из нее не более одного раза в сутки, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайирхан Туткишбаев.

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По его словам, такое решение должно помочь сохранить баланс потребления горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке.

Наибольший рост спроса на топливо зафиксировали в приграничных с Россией Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Ранее российские водители неоднократно сообщали, что ездили в Казахстан заправляться из-за более низких цен на бензин.

Кроме того, правительство Казахстана активно выявляет транспорт с дополнительными топливными баками, которые используются для так называемого "серого" экспорта топлива. К проверкам привлечены Министерство внутренних дел, Агентство финансового мониторинга, пограничная служба и таможенные органы.

Топливный кризис в России усиливает давление на соседние страны

Причиной резкого увеличения попыток вывоза бензина стал топливный кризис в России. Дефицит возник после серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к снижению производства топлива и введению ограничений на его продажу.

По информации казахстанских властей, всего за двое суток на пунктах пропуска удалось пресечь 61 попытку незаконного вывоза более трех тонн топлива в канистрах и дополнительных баках автомобилей.

Существенную роль играет и разница в ценах. В Казахстане литр бензина стоит около 300–350 тенге, что эквивалентно примерно 45–55 российским рублям. В то же время средняя цена бензина АИ-95 в России уже достигла 74,4 рубля за литр, а на отдельных автозаправочных станциях превышает 100 рублей.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что дефицит топлива в России уже выходит за рамки внутренней проблемы. Он влияет на логистику, приграничную торговлю и вынуждает соседние государства вводить дополнительные ограничения, чтобы защитить собственный рынок от оттока стратегического ресурса.

Ранее мы сообщали, что Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива. В то же время в июле страна начнет импорт нефтепродуктов.