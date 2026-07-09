Зачем России мини-НПЗ

Такую идею высказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время совещания с членами российского правительства, пишет The Moscow Times.

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По его словам, сеть мини-НПЗ позволит увеличить предложение топлива на внутреннем рынке, поскольку крупные заводы находятся под постоянными ударами и сделать этого не могут.

Российский диктатор Владимир Путин поддержал инициативу Осипова и поручил строить мини-НПЗ, чтобы преодолеть дефицит топлива.

Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере также востребовано и всячески поощряется. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире такая сеть, тем сложнее нанести ей ущерб,

– ответил Путин губернатору.

Почему возник топливный кризис

Идея строительства мини-заводов возникла на фоне острого топливного кризиса в России, вызванного ударами по российским НПЗ.

Аналитики Energy Intelligence подсчитали, что только в июне объемы нефтепереработки в стране обвалились на 25%, достигнув самого низкого показателя за более чем 20 лет.

По данным Reuters, из-за этого производство бензина сократилось также на 25%:

заводы могут производить до 85 тысяч тонн в сутки;

тогда как летом россиянам требуется около 110 тысяч тонн ежедневно.

Руководитель консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер оценил, что в настоящее время в России простаивает около трети нефтеперерабатывающих мощностей из-за ударов украинских дронов.

Таким образом, Россия не может справиться с ситуацией и защитить свои НПЗ от атак БПЛА, которых с начала марта насчитали уже более 50. Вместо этого она хочет построить новые, надеясь, что их мощностей хватит для преодоления кризиса.

В то же время российское правительство запретило экспорт бензина, авиационного топлива и дизельного топлива. Официально продажу топлива ограничили уже в 40 регионах и на оккупированных территориях Украины. Но это не помогло, ведь практически все регионы сообщают о перебоях с поставками и закрытых АЗС.