Навіщо Росії міні-НПЗ

Таку ідею висловив губернатор Забайкальського краю Олександр Осипов під час наради з членами російського уряду, пише The Moscow Times.

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За його словами, мережа міні-НПЗ дозволить збільшити пропозицію пального на внутрішньому ринку, оскільки великі заводи під постійними ударами й зробити цього не можуть.

Російський диктатор Володимир Путін підтримав ініціативу Осипова і доручив будувати міні-НПЗ, щоб подолати дефіцит пального.

Залучення малого й середнього бізнесу в цій сфері також є затребуваним і всіляко заохочується. Звісно, ви абсолютно маєте рацію: чим ширша така мережа, тим складніше завдати їй шкоди,

– відповів Путін губернатору.

Чому виникла паливна криза

Ідея з будівництвом мінізаводів виникла на тлі найгострішої паливної кризи в Росії, яку спричинили удари по російських НПЗ.

Аналітики Energy Intelligence підрахували, що лише у червні обсяги нафтопереробки в країні обвалилися на 25%, сягнувши найнижчого показника за понад 20 років.

За даними Reuters, через це виробництво бензину скоротилося теж на 25%:

заводи можуть випускати до 85 тисяч тонн на добу;

тоді як влітку росіяни потребують близько 110 тисяч тонн щоденно.

Керівник консалтингової компанії Macro-Advisory Кріс Віфер оцінив, що наразі в Росії простоює близько третини нафтопереробних потужностей через удари українських дронів.

Таким чином, Росія не може справитися із ситуацією і захистити свої НПЗ від атак БПЛА, яких нарахували вже понад 50 з початку березня. Натомість вона хоче збудувати нові, сподіваючись, що їх потужностей вистачить на подолання кризи.

Водночас російський уряд заборонив експорт бензину, авіагасу та дизелю. Офіційно продаж пального обмежили вже у 40 регіонах та на окупованих територіях України. Але це не допомогло, адже практично всі регіони повідомляють про перебої з постачанням і закриті АЗС.