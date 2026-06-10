ВРУ підтримала зміни до Державного бюджету: кошти спрямують на безпеку ЧАЕС

Верховна Рада України підтримала зміни до Державного бюджету на 2026 рік. Вони, зокрема, дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Що відомо про виділення коштів на ЧАЕС

На ці потреби додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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З них понад 525 мільйонів грн спрямують на підтримку в безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття", а ще забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС.

Ще понад 72 мільйонів гривень буде спрямовано на підтримку екологічно безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи.

Також заплановано понад 127 мільйонів гривень на вугільну галузь і виконання соціальних зобов’язань перед працівниками.

Також змінами до бюджету передбачено додаткові кошти на кіберзахист і ІТ-інфраструктуру Міністерства енергетики,

– додав Шмигаль.

У своєму дописі Денис Шмигаль подякував народним депутатам за підтримку цього рішення.

Які є ще новини щодо ЧАЕС

Нагадаємо, що Енергоатом повідомляв про влучання дрона у майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у неділю, 7 червня о 02:10. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків.

Крім того, Асамблея донорів Рахунку міжнародного співробітництва перерозподілить 30 мільйонів євро на підготовку інженерних рішень та закупівлю обладнання для відновлення НКБ, який накриває зруйнований 4-й енергоблок на ЧАЕС. Зокрема, за попередніми оцінками, для повного ремонту арки необхідно 412 мільйонів євро.

Також Володимир Зеленський повідомляв про посилення підтримки колективу ЧАЕС. Міністр фінансів України пообіцяв, що вже в червні будуть рішення щодо питання про зарплати.