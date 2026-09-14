Україна отримає сотні мільйонів доларів: гроші спрямують на виплату пенсій

Україна найближчим часом отримає бюджетну підтримку від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Мова йде про суму у розмірі 841 мільйонів доларів.

Куди спрямують кошти для України

Кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine, про що повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Як зазначив Корецький, вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую Уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку,

– написав Сергій Корецький.

Нагадаємо, що Канада також веде перемовини, аби доєднатися до кредиту для України. Мова йде про позику у розмірі 90 мільярдів євро.

Водночас фінансування від Світового банку було отримано Києвом у серпні. До загального фонду державного бюджету було перераховано 60 мільйонів доларів США.

Раніше Сергій Марченко вже повідомляв, що Україна обмежує видатки. А це може вплинути на зарплати та соціальні виплати.