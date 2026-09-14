Куда будут направлены средства для Украины

Средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine, что сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как отметил Корецкий, они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка. Благодарю правительство Канады и Всемирный банк за весомую и последовательную поддержку,

– написал Сергей Корецкий.

Напомним, что Канада также ведет переговоры о присоединении к кредиту для Украины. Речь идет о займе в размере 90 миллиардов евро.

В то же время финансирование от Всемирного банка было получено Киевом в августе. В общий фонд государственного бюджета было перечислено 60 миллионов долларов США.

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Ранее Сергей Марченко уже сообщал, что Украина ограничивает расходы. А это может повлиять на зарплаты и социальные выплаты.