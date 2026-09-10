Что рассказал Марченко об экономической ситуации в Украине
В дальнейшем все будет зависеть от того, как будут поступать средства на единый казначейский счет, что сообщил министр финансов Сергей Марченко во время заседания комитета Верховной Рады.
Я надеюсь, что до задержек зарплат не дойдет, потому что это будет финансовая катастрофа. Но такая вероятность есть.
Он пояснил, что Минфин не исключает монетарного финансирования бюджета. А это означает девальвацию гривны, инфляцию и "другие негативные последствия".
Мы будем реагировать соответствующим образом. Но при этом мы лишимся возможности общаться с международными кредиторами, это тоже следует понимать,
– добавил Сергей Марченко.
В частности, Марченко призвал правительство согласовать законопроекты, от которых зависит предоставление финансирования международными партнерами. Речь идет о ЕС и Международном валютном фонде.
Мы сейчас подошли к пределу, и нет никаких объяснений, почему-то мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая, какова цена вопроса,
– подчеркнул министр.
Он пояснил, что на данный момент подготовлены два вида мер:
- во-первых, решением министра финансов отложили все наименее актуальные расходы до конца года;
- во-вторых – вынести на заседание правительства определенный регламент, как действовать в период ограниченной ликвидности.
В частности, в первую очередь планируется финансировать сектор безопасности и обороны. А уже затем – все остальные расходы.
Это коснется не только государственного бюджета, но и всех видов бюджетов, в частности местных.
Любые программы поддержки, капитального строительства и прочее фактически будут приостановлены до тех пор, пока у нас не появится достаточная ликвидность для финансирования этих расходов,
– подчеркнул Марченко.
Напомним, что Сергей Марченко уже говорил, что у Украины огромные проблемы. В частности, ожидается бюджетный дефицит.