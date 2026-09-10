Що розказав Марченко про економічну ситуацію в Україні
Надалі все залежатиме від того, як надходитимуть кошти на єдиний казначейський рахунок, про що повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання комітету Верховної Ради.
Я сподіваюся, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є.
Він пояснив, що Мінфін не виключає монетарного фінансування бюджету. А це означає девальвацію гривні, інфляцію та "інші негативні наслідки".
Ми будемо реагувати відповідно. Але із втратою можливості спілкуватися з міжнародними кредиторами, це теж слід розуміти,
– додав Сергій Марченко.
Зокрема, Марченко закликав уряд погодити законопроєкти, від яких залежить надання фінансування міжнародними партнерами. Йдеться про ЄС та Міжнародний валютний фонд.
Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання,
– наголосив міністр.
Він пояснив, що наразі готові два види заходів:
- перше – рішенням міністра фінансів відтермінували всі найменш актуальні видатки на кінець року;
- друге – винести на засідання уряду певний регламент, яким чином діяти в той період, коли є обмежена ліквідність.
Зокрема, в першу чергу планують фінансувати сектор безпеки та оборони. А вже далі – всі інші видатки.
Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, але й всіх видів бюджетів, зокрема місцевих.
Будь-які програми підтримки, капітального будівництва й інші фактично будуть призупинені до моменту, поки в нас не буде достатньо ліквідності для фінансування цих видатків,
– підкреслив Марченко.
Нагадаємо, що Сергій Марченко вже розповідав, що Україна має величезні проблеми. Зокрема, очікується бюджетний дефіцит.