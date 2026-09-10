Що розказав Марченко про економічну ситуацію в Україні

Надалі все залежатиме від того, як надходитимуть кошти на єдиний казначейський рахунок, про що повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання комітету Верховної Ради.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Я сподіваюся, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є.

Він пояснив, що Мінфін не виключає монетарного фінансування бюджету. А це означає девальвацію гривні, інфляцію та "інші негативні наслідки".

Ми будемо реагувати відповідно. Але із втратою можливості спілкуватися з міжнародними кредиторами, це теж слід розуміти,

– додав Сергій Марченко.

Зокрема, Марченко закликав уряд погодити законопроєкти, від яких залежить надання фінансування міжнародними партнерами. Йдеться про ЄС та Міжнародний валютний фонд.

Ми зараз дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи, яка ціна питання,

– наголосив міністр.

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Він пояснив, що наразі готові два види заходів:

перше – рішенням міністра фінансів відтермінували всі найменш актуальні видатки на кінець року;

друге – винести на засідання уряду певний регламент, яким чином діяти в той період, коли є обмежена ліквідність.

Зокрема, в першу чергу планують фінансувати сектор безпеки та оборони. А вже далі – всі інші видатки.

Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, але й всіх видів бюджетів, зокрема місцевих.

Будь-які програми підтримки, капітального будівництва й інші фактично будуть призупинені до моменту, поки в нас не буде достатньо ліквідності для фінансування цих видатків,

– підкреслив Марченко.

Нагадаємо, що Сергій Марченко вже розповідав, що Україна має величезні проблеми. Зокрема, очікується бюджетний дефіцит.