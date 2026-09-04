Що наразі відбувається в Україні

Зокрема, українці очікують важкої зими, про що розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Сергій Марченко, який очолює фінансове відомство країни з 2020 року, в інтерв’ю Euronews заявив, що Україна не стикалася з настільки складною бюджетною ситуацією від початку повномасштабного вторгнення Росії. Через пріоритетність військових видатків та закупівлі озброєння інші статті бюджету можуть постраждати, а виплати за ними можуть бути відкладені, якщо не буде знайдено рішення.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Ми вже бачимо певні проблеми з ліквідністю та прогнозуємо дефіцит коштів у бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов’язані з війною. Наслідки будуть.

За його словами, наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема у питаннях будівництва укриттів та інфраструктури. Він назвав це "все ще важливим" напередодні чергової зими російських атак.

Ми не стикалися з такою ситуацією з 2022 року – тоді ми справді потерпали від нестачі ліквідності. Зараз ми знову надто близько до сценарію, який мали у 2022 році,

– заявив міністр.

Марченко розповів, що інтенсивність російських атак на Україну різко зросла у серпні. За його словами, він працює над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме і в 2027 році.

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Очікуваний дефіцит фінансування становить 32,6 мільярда доларів, який необхідно буде покрити. Представники Міжнародного валютного фонду називають подібні цифри.

Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Це абсолютно інша реальність порівняно з минулим місяцем, з огляду на нещодавні атаки на нашу логістику. Ми очікуємо дуже складної зими. Ескалація означає, що нам потрібно знайти ресурси, щоб її пережити,

– пояснив Марченко.

Міністр фінансів України закликав європейських колег шукати нестандартні рішення та розглянути новий український план щодо використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Нагадаємо, що в уряді вже анонсували, що планують заощаджувати бюджетні кошти. Йдеться про ті гроші, які не закріплені за потребами оборони.

Водночас деякі країеи ЄС закликали повернутися до питання заморожених активів Росії. Оданк Бельгія виступила з рішучою заявою.