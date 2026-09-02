Чому Україна має проблеми з наступним траншем від МВФ
Річ у тім, що Україна має недостатній прогрес в частині ухвалення законопроєктів, про що повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Зокрема, для отримання цього траншу потрібно:
- підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д, але перепоною є правка щодо ПЕПів, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу;
- ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт 15112-д;
- ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення;
- призначити нових членів Рахункової палати (це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії, яке Рада не підтримала).
Крім цього, уряд має подати до парламенту три проєкти законів (їхнє голосування для в цьому році не потрібне). Решта структурних маків – рішення Кабміну чи окремих органів. Тут затримки виникати взагалі не повинно.
Підласа наголосила: коли йдеться про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 мільярда доларів бюджетного фінансування. Вона нагадала, що виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу.
Місію Фонду в Україні наразі очолив її голова Гевін Грей. Згідно з інформацією, особлива увага приділяється проєкту державного бюджету України на 2027 рік.
Попередній – другий транш від МВФ – Україна отримала у липні. Його розмір становив близько 690 мільйонів доларів.