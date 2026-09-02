Почему у Украины возникают проблемы с получением следующего транша от МВФ

Дело в том, что Украина не добилась достаточного прогресса в части принятия законопроектов, что сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

В частности, для получения этого транша необходимо:

подписать уже принятый законопроект о налогообложении цифровых платформ №15111-д, но препятствием является поправка относительно ПЭП, которая ставит под угрозу финансирование со стороны Европейского Союза;

принять сопутствующий законопроект № 15112-д о налогообложении посылок;

принять изменения в закон о независимости НКРЭКП и совершенствовании процедур назначения;

назначить новых членов Счетной палаты (это следующий отдельный шаг после создания конкурсной комиссии, который Рада не поддержала).

Роксолана Пидласа председатель бюджетного комитета Верховной Рады Кроме того, правительство должно подать в парламент три законопроекта (их голосование в этом году не требуется). Остальные структурные изменения – решение Кабмина или отдельных органов. Здесь задержек возникать вообще не должно.

Подласа подчеркнула: когда речь идет о следующем транше МВФ, то речь идет не только о 1,66 миллиарда долларов бюджетного финансирования. Она напомнила, что выполнение программы сотрудничества с Международным валютным фондом остается условием получения помощи от Европейского Союза.

Миссию Фонда в Украине в настоящее время возглавляет его председатель Хэвин Грей. Согласно информации, особое внимание уделяется проекту государственного бюджета Украины на 2027 год.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Предыдущий – второй транш от МВФ – Украина получила в июле. Его размер составил около 690 миллионов долларов.