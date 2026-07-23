Що відомо про другий транш від МВФ

Кошти вже надійшли до державного бюджету, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Гроші будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 липня, Корецький зазначив, що Рада виконавчих директорів International Monetary Fund завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування. Це і надало можливість отримати новий грошовий транш ві МВФ.

Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становить близько 2,2 мільярдів доларів.

Ще у червні представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми обсягом 8,1 мільярда долара. Про це, зокрема, повідомили в Національному банку України.