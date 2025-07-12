Мають суттєві привілеї – майже 20% українців отримують спецпенсії
- Майже кожному п’ятому українцю нараховані спеціальні пенсії, які залишаються актуальними для шістьох галузей.
- Міністерство соціальної політики разом з профільним комітетом працюють над реформуванням системи спецпенсій, зокрема розглядається можливість запровадження окремих професійних систем з підвищеними внесками.
Станом на зараз майже кожному п’ятому українцю пенсії нараховані спецпенсії. Даний метод нарахування залишається актуальним для шістьох галузей.
Що відомо про спецпенсії в Україні?
Таку заяву зробила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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У нас сьогодні орієнтовно кожен п'ятий пенсіонер – це людина зі спеціальною пенсією,
– заявила Марчак.
Згідно з її слів, в Україні нараховується 11 різних законів, які регулюють призначення пенсійних виплат. Частина з них вже втратили чинність, але залишаються шість великих сфер, де зберігаються спеціальні пенсійні системи, йдеться зокрема про:
- шахтарів;
- прокуратура;
- суддів;
- чорнобильське законодавство;
- найбільшу категорію – особи, звільнені з військової служби.
Спеціальні законодавчі норми зокрема передбачають кілька відмінностей призначення таких пенсій. Наприклад, слід відзначити раннє пільгове право виходу на відпочинок (іноді це відбувається у 45 чи навіть 40 років).
Найгірший, на мій погляд, наслідок таких норм – це те, що ми вимиваємо з ринку праці значну кількість людей працездатного віку,
– зазначила Дарія Марчак.
Друга відмінність стосується вимог до стажу. Спеціальними пенсійними системами майже скрізь йдеться про обов’язковість стажу у 20-25 років, а не від 30.
Третя велика пільга – це окрема формула нарахування виплат, "набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною". За загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка зарплати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%.
Але у шахтарів це – 80%, у силовиків – 65%, у прокурорів – 60%, у суддів – 50%. Ба більше, подекуди фактичні коефіцієнти можуть перевищувати й 100%.
За словами першої заступниця міністра соцполітики, сьогодні Міністерство соцполітики спільно із профільним комітетом працюють над реформуванням системи спецпенсій.
Важливо! Пропонується також запровадити окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.