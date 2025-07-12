Мають суттєві привілеї – майже 20% українців отримують спецпенсії

Станом на зараз майже кожному п’ятому українцю пенсії нараховані спецпенсії. Даний метод нарахування залишається актуальним для шістьох галузей.

Що відомо про спецпенсії в Україні?

Таку заяву зробила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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У нас сьогодні орієнтовно кожен п'ятий пенсіонер – це людина зі спеціальною пенсією,

– заявила Марчак.

Згідно з її слів, в Україні нараховується 11 різних законів, які регулюють призначення пенсійних виплат. Частина з них вже втратили чинність, але залишаються шість великих сфер, де зберігаються спеціальні пенсійні системи, йдеться зокрема про:

шахтарів;

прокуратура;

суддів;

чорнобильське законодавство;

найбільшу категорію – особи, звільнені з військової служби.

Спеціальні законодавчі норми зокрема передбачають кілька відмінностей призначення таких пенсій. Наприклад, слід відзначити раннє пільгове право виходу на відпочинок (іноді це відбувається у 45 чи навіть 40 років).

Найгірший, на мій погляд, наслідок таких норм – це те, що ми вимиваємо з ринку праці значну кількість людей працездатного віку,

– зазначила Дарія Марчак.

Друга відмінність стосується вимог до стажу. Спеціальними пенсійними системами майже скрізь йдеться про обов’язковість стажу у 20-25 років, а не від 30.

Третя велика пільга – це окрема формула нарахування виплат, "набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною". За загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка зарплати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%.

Але у шахтарів це – 80%, у силовиків – 65%, у прокурорів – 60%, у суддів – 50%. Ба більше, подекуди фактичні коефіцієнти можуть перевищувати й 100%.

За словами першої заступниця міністра соцполітики, сьогодні Міністерство соцполітики спільно із профільним комітетом працюють над реформуванням системи спецпенсій.

Важливо! Пропонується також запровадити окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.