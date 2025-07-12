Что известно о спецпенсиях в Украине?

Такое заявление сделала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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У нас сегодня ориентировочно каждый пятый пенсионер – это человек со специальной пенсией,

– заявила Марчак.

Согласно ее словам, в Украине насчитывается 11 различных законов, которые регулируют назначение пенсионных выплат. Часть из них уже утратили силу, но остаются шесть крупных сфер, где сохраняются специальные пенсионные системы, речь идет в частности о:

шахтерах;

прокуратура;

судьях;

чернобыльское законодательство;

наибольшую категорию – лицах, уволенных с военной службы.

Специальные законодательные нормы в частности предусматривают несколько отличий назначения таких пенсий. Например, следует отметить раннее льготное право выхода на отдых (иногда это происходит в 45 или даже 40 лет).

Худший, на мой взгляд, следствие таких норм – это то, что мы вымываем с рынка труда значительное количество людей трудоспособного возраста,

– отметила Дарья Марчак.

Второе отличие касается требований к стажу. Специальными пенсионными системами почти везде говорится об обязательности стажа в 20-25 лет, а не от 30 лет.

Третья большая льгота – это отдельная формула начисления выплат, "гораздо более привилегированная, по сравнению с обычной пенсионной". По общему пенсионному закону коэффициент замещения (доля зарплаты, которая покрывается пенсионной выплатой) должен составлять не менее 40%.

Но у шахтеров это – 80%, у силовиков – 65%, у прокуроров – 60%, у судей – 50%. Более того, кое-где фактические коэффициенты могут превышать и 100%.

По словам первого заместителя министра соцполитики, сегодня Министерство соцполитики совместно с профильным комитетом работают над реформированием системы спецпенсий.

Важно! Предлагается также ввести отдельные профессиональные системы, повышенные выплаты в которых будут обеспечены повышенными размерами взносов в них.