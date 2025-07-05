Хто отримає доплату за віком у серпні

Доплата за віком надається пенсіонерам старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

Читайте також Мережею шириться інформація про виплату у 24 000 гривень – чи можуть українці отримати такі суми

Зверніть увага! Така доплата надається лише якщо загальна щомісячна пенсійна виплата (тобто з урахуванням всіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Розмір цієї доплати влітку змінився так:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

ті, які сягнули віку 80 років – 570 гривень.

Як отримати доплату за віком

Доплата за віком нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє ПФУ.

Зауважте! Ця доплата не сумується, вона лише зростає, коли особа сягає визначеної вікової межі.