У ЦПД повідомили про новий фейк
Однак ця інформація є фейковою, пише 24 Канал з посиланням на ЦПД.
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Програму начебто реалізують через "єПідтримку", виплати – у застосунку "Дія",
– зазначили у дописі.
Користувачів закликають перейти за посиланням у "шапці профілю" нібито для отримання подальших інструкцій. Проте на сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тисяч гривень, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Автори відео навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради для більшої правдоподібності свого фейку, – додали у ЦПД.
Зокрема посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні TG-канали. Тому жодної виплати, яку б впровадив український уряд, не існує.
Важливо! Ці фейки поширюються з метою збільшення охоплень та аудиторії того чи іншого ресурсу.