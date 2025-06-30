Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Що вигадали російські пропагандисти про мобілізацію жінок

Російські пропагандисти активно поширюють повідомлення, що Україна "нібито планує мобілізувати до мільйона жінок" уже з 1 вересня 2025 року. Вони посилаються на "анонімні джерела" та додають вигадки про зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Також у Центрі зазначили, що росіяни нещодавно в рамках цієї ж інформаційної операції стверджували, що нібито віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина запропонувала, а Верховна Рада нібито підтримала заборону про виїзд жінок віком від 18 до 27 років за кордон. Розповсюджене відео, в якому нібито звучать такі заяви, виявилося deepfake-матеріалом. Сама Ольга Стефанішина спростувала участь у створенні подібних відео та назвала їх російською інформаційною атакою.

Центр протидії дезінформації чітко наголосив, що у Верховній Раді не розглядаються законопроєкти, що передбачають такі зміни. Також немає жодних рішень уряду чи заяв українських урядовців про масову мобілізацію жінок.

Нагадаємо, мобілізація жінок в Україні під час воєнного стану є добровільною, навіть для працівниць медичної та фармацевтичної сфер. До 2026 року жінки можуть долучатися до війська лише за власним бажанням, без примусового військового обліку.