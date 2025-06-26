Деталі передає 24 Канал з посиланням на ЦПД.

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Навіщо росіяни створили фейк про мародерів на Сумщині

За даними Центру протидії дезінформації, окупанти прагнуть залишити українців під обстрілами. Зробити так, щоб було більше жертв серед мирного населення, – їхня цілеспрямована тактика. Ворог прагне зірвати евакуацію цивільного населення з небезпечних районів на Сумщині, а тому лякає мародерами.

Російські пропагандисти поширюють сфальсифікований скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів. У фейковому повідомленні йдеться про те, що нібито "через почастішання випадків мародерства" мешканцям рекомендують під час евакуації вивозити з собою всі цінні речі, зокрема побутову техніку. В оригінальному повідомленні немає жодної згадки про мародерство. У ньому міститься інформація про хід евакуації з прикордонних районів та контакти штабів, які допомагають людям виїхати до безпечних районів,

– пояснили в ЦПД.



Фейковий "допис" Олега Григорова про мародерів на Сумщині / Фото зі сторінки ЦПД

Довідка. Фото, використане у російських пабліках, – реальне. Його зробили для агенції AP навесні 2022 року. Росіяни усі три роки використовують його, щоб очорнити українську армію. От тільки солдати не крадуть пралку – вони переносять товари зі зруйнованого магазину. Події відбуваються в Харкові. Цікаво, що ворог опублікував фото з пропагандистським посилом після того, як весь світ побачив мародерства росіян.

Отже, ворог намагається підірвати довіру українців до місцевої влади та військових, посіяти зерна страху за залишене майно, ускладнити евакуаційні заходи та дестабілізувати тил у прикордонних районах.