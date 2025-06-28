Про це пише 24 Канал. Жодну з жінок поставити на облік примусово – неможливо.

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Чи мобілізують жінок в Україні

Щонайменше до 2026 року в Україні жінка може долучитися до війська суто добровільною. У Міністерстві оборони обіцяють не ставити примусово на військовий облік навіть тих українок, які мають медичну чи фармацевтичну освіту. Раніше лише представниці цієї групи жінок була військовозобов'язаними.

Як було раніше, так і зараз, інші спеціальності жінок мобілізуються до війська виключно за їхнім бажанням. Зміни до законів про облік та призов жінок передбачають лише добровільну систему.

Нагадаємо, українська влада вирішила не штрафувати жінок, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, якщо вони не стали на військовий облік. Наразі вся основна увага зосереджена на добровільних засадах залучення жінок до армії.

До слова, до кінця 2026 року жінки, які мали б стати на облік за спеціалізацією, але не зробили цього, можуть працювати як невійськовозобов’язані. Але роботодавці повинні повідомити ТЦК про освіту медичних чи фармацевтичних співробітниць.

Якщо жінка з медичною освітою стає на облік, це не означає, що її відправлять на передову. Таким чином країна просто слідкує за кількістю медичного резерву. До нього входять жінки, які відповідають віковим (до 60 років) критеріям та належному стану здоров'я.

Навіть ті жінки, які стали на військовий облік, можуть перетинати кордон. Обмеження на виїзд за межі країни стосуються лише окремих категорій держслужбовців.