В ЦПД сообщили о новом фейке

Однако эта информация является фейковой, пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Программу якобы реализуют через "еПоддержку", выплаты – в приложении "Дія",

– отметили в заметке.

Пользователей призывают перейти по ссылке в "шапке профиля" якобы для получения дальнейших инструкций. Однако на сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тысяч гривен, которые остались в Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Авторы видео намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады для большей правдоподобности своего фейка, – добавили в ЦПД.

В частности ссылка, на которую призывают перейти, ведет на анонимные TG-каналы. Поэтому никакой выплаты, которую внедрило бы украинское правительство, не существует.

Важно! Эти фейки распространяются с целью увеличения охватов и аудитории того или иного ресурса.