Найбільша криптокрадіжка у світі: хакери викрали Etherium на рекордну суму

21 лютого криптобіржа Bybit повідомила про втрату великої кількості Ethereum. Усе через складну хакерську атаку на їхній офлайн-гаманець.

Як викрали Etherium

Хакери викрали Etherium на суму близько 1,4 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Засновник Bybit Бен Чжоу розповів, що зловмисники використали слабкі місця системи для підпису транзакцій. Відтак, їм вдалося заволодіти приблизно 401,346 ETH.

Під час переказу коштів з офлайн-гаманця в онлайн, хакери замаскували транзакцію, і підписанти не зрозуміли, що фактично затверджують зміну управління смарт-контрактом. Це дозволило хакеру перенаправити всі кошти на сторонню адресу.

Реакція криптобіржі

Керівництво Bybit запевняє, що решта гаманців біржі залишаються в безпеці, а функція виведення коштів працює без перебоїв.

Зауважте! Компанія також заявляє, що всі активи клієнтів мають повне покриття, і у разі невдачі з поверненням вкрадених коштів, Bybit компенсує втрати з власних ресурсів.

Найбільша крадіжка у світі

За інформацією аналітиків з Elliptic та дослідника криптовалют ZachXBT, загальна сума вкрадених ETH оцінюється приблизно у 1,4 мільярда доларів, що робить її найбільшою крадіжкою криптовалют у світі до сьогодні.

Том Робінсон, співзасновник Elliptic, навіть назвав цю подію "можливо найбільшою одноразовою крадіжкою в історії", враховуючи всі типи майна.

Цікаво! Раніше подібні масштабні витоки мали місце у мережах Ronin та Poly Network, де було втрачено 624 та 611 мільйонів доларів відповідно.