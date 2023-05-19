Викривлені макрофінансові дані: як Росія бреше щодо свого економічного стану

Російська економіка продовжує тонути. Самі ж росіяни намагаються будь-якими способами приховати реальну картину.

Про це 24 Каналу розповів Денис Довгополий – український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest. За його словами, проблеми всередині Росії – позитивний сигнал для України.

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Російська економіка на нулі

Денис Довгополий повідомив, що росіяни наразі приховали інформацію про всі свої макроекономічні дані.

Вони спаплюжили велику кількість макроекономічних даних і це неможливо аналізувати,

– пояснив він.

У Росії брехня лине звідусіль, тож сфера економіки – не виняток. Втім, все ж вдається аналізувати ситуацію, спираючись на вторинні дані. До того ж у Росії є певний запас потужності, дізнатися про стан якого теж вкрай неможливо.

"Останні новини були, що в них дефіцит бюджету набагато більший, ніж вони самі розраховували. Навіть ми не розраховували на таке щастячко", – наголосив він.

Також не варто забувати про те, що часто російська брехня заходить надто далеко і шкодить їм самим.

Крах Росії близько

Денис Довгополий поділився, що стежить за російською промисловою групою АФК "Система".

Я сподіваюся, що в наступний пакет санкцій АФК "Система" потрапить,

– зазначив він.

У липні цього року будуть підбиватися підсумки та формуватиметься реальна ситуація того, що відбувається в Росії.

"Зараз у них виглядає все добре для нас, а для них – погано", – переконаний він.

Це не може не тішити українців, що віддано борються із ворогом за свою незалежність та суверенітет.

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