Искаженные макрофинансовые данные: как Россия лжет по поводу своего экономического состояния
Российская экономика продолжает тонуть. Сами же россияне пытаются любыми способами скрыть реальную картину.
Об этом 24 Каналу рассказал Денис Довгополый – украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest. По его словам, проблемы внутри России – положительный сигнал для Украины.
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Российская экономика на нуле
Денис Довгополый сообщил, что россияне сейчас скрыли информацию обо всех своих макроэкономических данных.
Они исказили большое количество макроэкономических данных и это невозможно анализировать,
– объяснил он.
В России ложь несется отовсюду, поэтому сфера экономики – не исключение. Впрочем, все же удается анализировать ситуацию, делая упор на вторичные данные. К тому же у России есть определенный запас мощности, узнать состояние которого тоже невозможно.
"Последние новости были, что у них дефицит бюджета гораздо больше, чем они сами рассчитывали. Даже мы не рассчитывали на такое счастье", – подчеркнул он.
Также не стоит забывать, что часто российская ложь заходит слишком далеко, и вредит самим россиянам.
Крах России близко
Денис Долгополый поделился, что следит за российской промышленной группой АФК "Система".
Я надеюсь, что в следующий пакет санкций АФК "Система" таки попадет,
– отметил он.
В июле этого года будут подводиться итоги и будет формироваться реальная ситуация происходящего в России.
"Сейчас у них выглядит все хорошо для нас, а для них – плохо", – убежден он.
Это не может не радовать украинцев, отчаянно сражающихся с врагом за свою независимость и суверенитет.
Мир отворачивается от России: последние новости
- Великобритания запретит ввоз на свою территорию российских алмазов, алюминия, никеля и меди.
- В Японии 19 мая во время саммита G7 планируют рассмотреть вопрос о взаимодействия третьих стран с Россией. Также коснутся вопроса обхода санкций.
- Всемирная организация здравоохранения закрывает Европейский офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, который размещался в Москве. Этот процесс инициировал Минздрав Украины.