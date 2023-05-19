Об этом 24 Каналу рассказал Денис Довгополый – украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest. По его словам, проблемы внутри России – положительный сигнал для Украины.

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Российская экономика на нуле

Денис Довгополый сообщил, что россияне сейчас скрыли информацию обо всех своих макроэкономических данных.

Они исказили большое количество макроэкономических данных и это невозможно анализировать,

– объяснил он.

В России ложь несется отовсюду, поэтому сфера экономики – не исключение. Впрочем, все же удается анализировать ситуацию, делая упор на вторичные данные. К тому же у России есть определенный запас мощности, узнать состояние которого тоже невозможно.

"Последние новости были, что у них дефицит бюджета гораздо больше, чем они сами рассчитывали. Даже мы не рассчитывали на такое счастье", – подчеркнул он.

Также не стоит забывать, что часто российская ложь заходит слишком далеко, и вредит самим россиянам.

Крах России близко

Денис Долгополый поделился, что следит за российской промышленной группой АФК "Система".

Я надеюсь, что в следующий пакет санкций АФК "Система" таки попадет,

– отметил он.

В июле этого года будут подводиться итоги и будет формироваться реальная ситуация происходящего в России.

"Сейчас у них выглядит все хорошо для нас, а для них – плохо", – убежден он.

Это не может не радовать украинцев, отчаянно сражающихся с врагом за свою независимость и суверенитет.

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