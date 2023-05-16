Таку думку 24 Каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, весь світ зацікавлений, щоб війна в Україні закінчилась.

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Солонтай зазначив, що якщо торгівля Росії та обхід санкцій буде продовжуватись, що країна-агресорка і далі зможе чинити геноцид українського народу.

Одне з питань на порядку денному – взаємодія третіх країн з Росією, обхід санкцій. У який спосіб росіяни пробують обходити санкції, зберігають фінансові та економічні ресурси, чому вони досі мають можливість мобілізовувати додаткових людей в армію, розширювати свої військові частини, фінансувати їх та воювати,

– вважає він.

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти підкреслив, що для світу дуже важливе питання впливу тиску на Росію на світову економіку.

"На щастя, за цей рік обережних санкцій, а потім вже сильніших, світ переконався, що Росія настільки "здулась" і має мале значення для світової економіки, що для світу логічно підтримувати санкційний тиск на Росію. Вони бачать, що це більше питання безпеки, ніж питання грошей та економіки", – відзначив Солонтай.

Він додав, що попри усі світові проблеми питання війни Росії проти України міцно засіло у порядку денному усіх міжнародних зустрічей.

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