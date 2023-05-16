Таку думку 24 Каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, весь світ зацікавлений, щоб війна в Україні закінчилась.
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Що обговорять під час саміту G7
Солонтай зазначив, що якщо торгівля Росії та обхід санкцій буде продовжуватись, що країна-агресорка і далі зможе чинити геноцид українського народу.
Одне з питань на порядку денному – взаємодія третіх країн з Росією, обхід санкцій. У який спосіб росіяни пробують обходити санкції, зберігають фінансові та економічні ресурси, чому вони досі мають можливість мобілізовувати додаткових людей в армію, розширювати свої військові частини, фінансувати їх та воювати,
– вважає він.
Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти підкреслив, що для світу дуже важливе питання впливу тиску на Росію на світову економіку.
"На щастя, за цей рік обережних санкцій, а потім вже сильніших, світ переконався, що Росія настільки "здулась" і має мале значення для світової економіки, що для світу логічно підтримувати санкційний тиск на Росію. Вони бачать, що це більше питання безпеки, ніж питання грошей та економіки", – відзначив Солонтай.
Він додав, що попри усі світові проблеми питання війни Росії проти України міцно засіло у порядку денному усіх міжнародних зустрічей.
Саміт G7 у Японії: останні новини
- 19 травня в Хіросімі розпочнеться черговий саміт країн G7, який триватиме 5 днів. Надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що дипломатичні кола зараз працюють над документами, які ухвалять за підсумками саміту. З його слів зрозуміло, що Москві варто очікувати на "сюрпризи".
- У Financial Times пишуть, що "Велика сімка" та Євросоюз мають намір заблокувати можливість перезапуску російських нафтопроводів маршрутами, де постачання Москви раніше було скорочено. Західні держави хочуть впевнитися, що енергетичні доходи агресора не зростуть.
- Під час пресконференції в Єврокомісії зазначили, що під час саміту G7 в Японії лідери "Великої сімки" обговорять результати вже впроваджених санкцій проти Росії, а також майбутні заходи щодо Росії.